Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему помиловал Романа Протасевича. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам главы государства, Протасевич выполнил все обещания, а также признал неправильность своих поступков.
Лукашенко отметил, что "этот парень" сделал всё, что обещал и не потому, что боялся попасть в тюрьму. Он осознал неправильность своих поступков. Кроме того, он не был на фронте и никого не убивал.
Напомним, 3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы за публикацию деструктивных материалов, а также за призывы совершать террористические акты. 22 мая президент Белоруссии помиловал его.
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