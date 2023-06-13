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Лукашенко объяснил помилование бывшего оппозиционера Протасевича

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему помиловал Романа Протасевича. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко объяснил помилование бывшего оппозиционера Протасевича
Фото: Instagram

По словам главы государства, Протасевич выполнил все обещания, а также признал неправильность своих поступков.

Лукашенко отметил, что "этот парень" сделал всё, что обещал и не потому, что боялся попасть в тюрьму. Он осознал неправильность своих поступков. Кроме того, он не был на фронте и никого не убивал.

Напомним, 3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы за публикацию деструктивных материалов, а также за призывы совершать террористические акты. 22 мая президент Белоруссии помиловал его.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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