Мина Хачатрян: детей Армении будут "примирять" с отдачей святынь

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"Партия Никола Пашиняна подготавливает предложение — в случае официального подписания мирного договора с Азербайджаном, ежегодно проводить в учреждениях школьного образования так называемые Уроки Достоинства и Примирения, сообщила в своем Telegram-канале директор по маркетингу и политолог Мина Хачатрян.

Фото: Tofik Babayev/Xinhua

В ходе таких уроков школьникам будут подробно объясняться причины территориальных уступок Армении (в том числе отдачи священного и сакрального для армян Арцаха (Нагорного Карабаха), а также даваться ответы на вопросы детей: "Почему мы проиграли войну" и "Почему мы сдали нашу святую землю".

"К подготовке материалов для ежегодных "Уроков Достоинства и Примирения" могут быть привлечены ведущие историки, журналисты и политики Армении", сообщают источники.

"Школьникам начнут ломать мозги новыми тезисами про всё хорошее против всего плохого, где мир любой ценой и поражение во имя спасения — это хорошо, а борьба и национальные интересы — это ужасный ужас", — пишет Мина Хачатрян.