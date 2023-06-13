"Партия Никола Пашиняна подготавливает предложение — в случае официального подписания мирного договора с Азербайджаном, ежегодно проводить в учреждениях школьного образования так называемые Уроки Достоинства и Примирения, сообщила в своем Telegram-канале директор по маркетингу и политолог Мина Хачатрян.
В ходе таких уроков школьникам будут подробно объясняться причины территориальных уступок Армении (в том числе отдачи священного и сакрального для армян Арцаха (Нагорного Карабаха), а также даваться ответы на вопросы детей: "Почему мы проиграли войну" и "Почему мы сдали нашу святую землю".
"К подготовке материалов для ежегодных "Уроков Достоинства и Примирения" могут быть привлечены ведущие историки, журналисты и политики Армении", сообщают источники.
"Школьникам начнут ломать мозги новыми тезисами про всё хорошее против всего плохого, где мир любой ценой и поражение во имя спасения — это хорошо, а борьба и национальные интересы — это ужасный ужас", — пишет Мина Хачатрян.
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