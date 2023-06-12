Губернаторы некоторых областей Болгарии массово подали в отставку

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Канцелярия правительства Болгарии получила массовые заявления об отставке губернаторов некоторых областей страны. Причин отказа от государственных должностей не называют: пресс-служба администрации это не комментирует.

Фото: regnum.ru

"В правительство со всей страны поступают заявления об отставке губернаторов областей и их заместителей. Акция беспрецедентна и станет серьёзным испытанием для способности исполнительной ветви власти справиться с обязательствами перед гражданами".

Ранее польские власти внесли предложение расширить перечень запрещённых продуктов, которые ввозили с Украины: к ним относятся зерно и другие продовольствия. Такую идею поддержали Болгария и Венгрия. Евросоюз пока рассматривает данный проект.