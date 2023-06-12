Блинкен: США не закрепляют факт поставки Китаем оружия России

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Правительство Соединённых Штатов не обнаружило доказательств о поставках Пекином вооружений Москве. Однако, как заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон переживает, что Россия получает технологии от передовых китайских компаний.

Фото: РИА Новости

"У нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением [РФ] технологий, в том числе технологий двойного назначения. Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом".

Стоит отметить, что госсекретарь Блинкен 18 июня совершит официальный визит в Китай, где проведет переговоры с правительством государства. Цель "рабочей поездки" — устранить сложившуюся напряженность между двумя странами.