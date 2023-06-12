Правительство Соединённых Штатов не обнаружило доказательств о поставках Пекином вооружений Москве. Однако, как заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон переживает, что Россия получает технологии от передовых китайских компаний.
"У нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением [РФ] технологий, в том числе технологий двойного назначения. Это то, что является проблемой. Мы поднимали этот вопрос в прошлом".
Стоит отметить, что госсекретарь Блинкен 18 июня совершит официальный визит в Китай, где проведет переговоры с правительством государства. Цель "рабочей поездки" — устранить сложившуюся напряженность между двумя странами.
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