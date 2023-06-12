МИД Ирана сообщило, что Тегаран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства

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Ведутся переговоры между Ираном и Азербайджаном, целью которых является возобновление работы посольства в Тегеране. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ирана Насер Канаани, добавив, что обеим сторонам нужно вести рассудительный диалог и постоянно обмениваться мнениями.

Фото: interfax.az

"Сейчас находимся на этапе переговоров по переходу от фазы напряжённости к фазе официального возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране".

Напомним, ранее сообщалось о полном прекращении деятельности азербайджанской дипмиссии в Тегеране. Об этом проинформировал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.