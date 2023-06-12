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Американская доктрина по Украине грозит вырождением украинцев

1:04
Мир

Подход Вашингтона к ситуации на Украине включает в себя риск уничтожения всего мужского населения страны.

Американская доктрина по Украине грозит вырождением украинцев
Фото: Midjouney: Joseph Biden hoisting the American flag on the ruins of the Reichstag

Об этом пишет издание The American Conservative.

Автор Питер ван Бурен задаётся вопросом, сколько еще граждан Незалежной должно погибнуть и отвечает словами Байдена: "потенциально могут умереть все из них".

"Доктрина Байдена" направлена на извлечение выгоды из конфликта без непосредственного вовлечения в него США. Это позволит Штатам нажиться на поставках оружия, а потом на восстановлении территории. А количество уже имеющихся и возможных жертв в расчет не принимается.

"Возможная золотая лихорадка в восстановлении представляет собой интересное дополнение к стратегии Байдена по борьбе с последним украинцем. Чем больше разрушено, тем больше нужно восстанавливать, что даёт больше денег американским компаниям", — подчеркнул ван Бурен.

Также Белый дом действовал в Афганистане, Вьетнаме и Ираке отмечает обозреватель.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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