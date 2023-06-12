Подход Вашингтона к ситуации на Украине включает в себя риск уничтожения всего мужского населения страны.
Об этом пишет издание The American Conservative.
Автор Питер ван Бурен задаётся вопросом, сколько еще граждан Незалежной должно погибнуть и отвечает словами Байдена: "потенциально могут умереть все из них".
"Доктрина Байдена" направлена на извлечение выгоды из конфликта без непосредственного вовлечения в него США. Это позволит Штатам нажиться на поставках оружия, а потом на восстановлении территории. А количество уже имеющихся и возможных жертв в расчет не принимается.
"Возможная золотая лихорадка в восстановлении представляет собой интересное дополнение к стратегии Байдена по борьбе с последним украинцем. Чем больше разрушено, тем больше нужно восстанавливать, что даёт больше денег американским компаниям", — подчеркнул ван Бурен.
Также Белый дом действовал в Афганистане, Вьетнаме и Ираке отмечает обозреватель.
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