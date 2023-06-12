Все попытки ВСУ пойти в наступление окончились провалом, российские войска оказали им мощное сопротивление, накрепко держась в обороне. Так описало ситуацию на Запорожском направлении американское издание The Wall Street Journal.
В результате все попытки, предпринятые ВСУ на Запорожском направлении в районе Орехова, потерпели неудачу, резюмировали журналисты.
"Первые пробы Украины под Ореховом, к югу от Запорожья, закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел", — сказано в статье.
Авторы добавили, что в итоге бронетанковая колонна ВСУ лишилась двух "Леопардов", четырёх "Брэдли", а также французского бронетранспортера и американской боевой машины Oshkosh.
Самое плачевное в положении ВСУ — это беззащитность против российской авиации, подчеркнули авторы.
"Украина не контролирует воздушное пространство. Это просто реальность ситуации", — добавил в разговоре с изданием профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен.
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