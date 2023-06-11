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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США собираются принести в жертву Зеленского

1:15
Мир

В планах Вашингтона — принести украинского президента Владимира Зеленского в жертву для того, чтобы замести следы своих преступлений, среди которых — подрыв "Северных потоков" и Каховской ГЭС. Так считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США собираются принести в жертву Зеленского
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение", — сказал Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.

Эксперт уверен, что в Вашингтоне хорошо понимают, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией, поэтому готовы принести Зеленского в жертву. По этой самой причине Белый дом сваливает вину за подрыв "СЕверных потоков" на Киев, давая соответствующую информацию американской прессе.

Аналитик уверен, что позднее украинцы усилиями Вашингтона станут виноватыми в разрушении Каховской ГЭС. Такова стратегия США, пытающихся переложить свои преступления на других, и при этом не допустить ядерного противостояния с Москвой.

А в отношениях с Россией США не испытывают большой уверенности, сказал аналитик.

"Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях", — заключил Макговерн.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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