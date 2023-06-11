РИА Новости: FATF планирует внести Россию в мировой "коррупционный" список

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Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) выразила намерение включить Россию в свой чёрный список из-за связей с Ираном. Если такое решение будет принято, это может привести к полной изоляции Москвы, включая запрет на международные денежные переводы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: culture.ru

Однако Китай и Индия выступают против инициативы включения России в чёрный список. Это связано с тем, что данные меры могут подвергнуть риску их крупные энергетические, оборонные и инфраструктурные проекты.

В настоящее время в чёрном списке "высокорисковых юрисдикций" перечислены Северная Корея, Мьянма и Иран. Однако у России нет реальных оснований для присоединения к числу таких стран. С 1997 года в РФ действуют законы, направленные на борьбу с легализацией денежных средств, а с 1999 года создан межведомственный центр для координации деятельности в этой сфере. К 2002 году была полностью подготовлена организационная и техническая база для финансового контроля.

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