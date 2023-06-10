Владимир Зеленский не единственный наркоман-политик Киева. Современная "элита" Украины переняла эту привычку у западных хозяев.
Там используют кокаин в качестве стимулятора, рассказал главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра.
"Зеленский не единственный, кто этим увлёкся. Ещё до революции правящая украинская элита дружно нюхала кокаин, правящая украинская элита дружно пользовала девочек и мальчиков, которых привозили на Банковую и в парламент", — в эфире программы "Политотдел" на канале "Крым 24" сказал бывший киевлянин.
Почему украинская элита выбрала кокс — потому что этот наркотик не так быстро, как боевые наркотики боевиков ВСУ в зоне боевых действий ломает мозги, и если его "аккуратно" пользовать, то процесс можно растянуть надолго.
А вот ту гадость, которую в Киеве и ВСУ простые пацаны себе варят и варили на Майдане, это убивает навылет, рассказывает вынужденный переехать из Киева после переворота 2014 года Ваджра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Внук Примадонны после эмиграции из России на фоне частичной мобилизации обосновался с женой на роскошной вилле в США.