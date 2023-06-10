Ваджра: нюхать кокаин Владимира Зеленского приучил Запад

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Владимир Зеленский не единственный наркоман-политик Киева. Современная "элита" Украины переняла эту привычку у западных хозяев.

Фото: globallookpress.com

Там используют кокаин в качестве стимулятора, рассказал главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра.

"Зеленский не единственный, кто этим увлёкся. Ещё до революции правящая украинская элита дружно нюхала кокаин, правящая украинская элита дружно пользовала девочек и мальчиков, которых привозили на Банковую и в парламент", — в эфире программы "Политотдел" на канале "Крым 24" сказал бывший киевлянин.

Почему украинская элита выбрала кокс — потому что этот наркотик не так быстро, как боевые наркотики боевиков ВСУ в зоне боевых действий ломает мозги, и если его "аккуратно" пользовать, то процесс можно растянуть надолго.

А вот ту гадость, которую в Киеве и ВСУ простые пацаны себе варят и варили на Майдане, это убивает навылет, рассказывает вынужденный переехать из Киева после переворота 2014 года Ваджра.