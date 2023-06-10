Прорыв на Каховской ГЭС становится катастрофой. В социальных сетях можно найти множество роликов, на которых волонтёры спасают находящихся в воде животных. Это и домашние питомцы, и дикие звери. Людей из региона эвакуируют, дома уходят под воду. Кроме того, в некоторых СМИ пишут, что высока вероятность начала различных эпидемий.
К берегам Одессы то и дело прибивает домашнюю утварь. Вчера это были холодильники и диваны, сегодня — трёхэтажное здание. Видео опубликовал Telegram-канал "Украина.ру".
Что касается вероятности распространения холеры из-за потопа на Херсонщине, Роспотребнадзор РФ контролирует ситуацию, на данный момент она стабильна, и возбудителей инфекции не обнаружено.
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Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.