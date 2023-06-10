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"Украина.ру" показало видео с приплывшим из Херсона к берегам Одессы трёхэтажным зданием

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Мир

Прорыв на Каховской ГЭС становится катастрофой. В социальных сетях можно найти множество роликов, на которых волонтёры спасают находящихся в воде животных. Это и домашние питомцы, и дикие звери. Людей из региона эвакуируют, дома уходят под воду. Кроме того, в некоторых СМИ пишут, что высока вероятность начала различных эпидемий.

К берегам Одессы то и дело прибивает домашнюю утварь. Вчера это были холодильники и диваны, сегодня — трёхэтажное здание. Видео опубликовал Telegram-канал "Украина.ру".

Что касается вероятности распространения холеры из-за потопа на Херсонщине, Роспотребнадзор РФ контролирует ситуацию, на данный момент она стабильна, и возбудителей инфекции не обнаружено.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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