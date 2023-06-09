NYT: Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед её разрушением

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The New York Times сообщает о доказательствах того, что аварии на Каховской ГЭС предшествовал взрыв.

Фото: ТАСС

Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед техногенной катастрофой.

Американское издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает, что незадолго до аварии инфракрасные датчики разведывательных спутников США, заметили тепловой след.

Аналитики американской разведки не сумели доказать причастность России в подрыве Каховской ГЭС, хотя такие обвинения активно озвучиваются.

Ранее сообщалось, что в Киеве возмущены тем, что Запад не спешит подтвердить их версию о причинах аварии на Каховской ГЭС.