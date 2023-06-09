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NYT: Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед её разрушением

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Мир

The New York Times сообщает о доказательствах того, что аварии на Каховской ГЭС предшествовал взрыв.

NYT: Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед её разрушением
Фото: ТАСС

Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед техногенной катастрофой.

Американское издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает, что незадолго до аварии инфракрасные датчики разведывательных спутников США, заметили тепловой след.

Аналитики американской разведки не сумели доказать причастность России в подрыве Каховской ГЭС, хотя такие обвинения активно озвучиваются.

Ранее сообщалось, что в Киеве возмущены тем, что Запад не спешит подтвердить их версию о причинах аварии на Каховской ГЭС.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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