Медведев напомнил США об их многочисленных военных операциях и посоветовал "закрыть рот"

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на критику действий России со стороны США.

Фото: ya.ru

Медведев напомнил о впечатляющем количестве военных операций, проведённых США и НАТО в разные годы в разных странах, обратив внимание, что Москва, не в пример Вашингтону, защищает свои собственные границы.

Медведев отметил, что абсолютно в каждом крупном региональном конфликте прошлого и нынешнего столетия американские "благодетели" участвуют прямо или косвенно.

Зампред Совбеза РФ напомнил также об огромном количестве мирных жителей в этих странах, которые стали жертвами американской агрессии и интервенции, и в этом повинны все президенты США.

"И всё же после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!" — задал вопрос Медведев в своём Twitter*.

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