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Политолог Гагарин надеется, что размещение ядерного оружия РФ "разбудит остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения" у Запада

2:23
Мир

Политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова Владимира Путина, сообщившего, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него.

Политолог Гагарин надеется, что размещение ядерного оружия РФ "разбудит остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения" у Запада
Фото: mil.ru

Учитывая то, что 11-12 июля должен состояться саммит НАТО, где Киев очень рассчитывает на приглашение в Альянс, этот шаг со стороны РФ является очень "зримым и весомым аргументом", демонстрирующим готовность Москвы к защите своей территории и границ Белоруссии.

Гагарин выразил надежду, что этот шаг России разбудит "остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения", которые, увы, в последнее время в действиях Запада не наблюдаются.

"Безусловно, мы понимаем, что действия со стороны Запада будут однозначно агрессивными и демонстративными, а размещение ядерного оружия в Белоруссии этот градус демонстративности поможет поместить в некие границы своего самосохранения. Это решение, которое воплощается на наших глазах, надеюсь, остудит вот эти горячие головы, которые время от времени озвучивают устами своих клиентов, особенно прибалтийских, какие-то агрессивные поползновения в нашу сторону", — сказал Гагарин.

Политолог напомнил, что на Западе есть не только какие-то антироссийские поползновения и заявления, но уже и конкретные движения, в частности, внутренние процессы по вооружению и милитаризации Польши, какие-то действия Прибалтики и другие. То есть антироссийские заявления Запада уже не просто голословны — они откровенно враждебны.

"То, что мы наши комплексы размещаем на территории Белоруссии, это, как раньше говорили, хороший ответ Чемберлену. Вот этот Чемберлен коллективный НАТОвский в последнее время ведет себя весьма агрессивно, более того, он ведет против нас конкретную войну на территории Украины, и, более того, он не хочет останавливаться на этом", — напомнил эксперт.

Поэтому решение по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо в ближайшее время реализовать во всем ужасающем для Запада величии, заключил политолог.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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