МИД Израиля грубо вмешался во внутренние дела Белоруссии

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Министерство иностранных дел Израиля осудило назначение на пост генерального директора Национальной библиотеки Белоруссии Вадима Гигина. Об этом сообщает EADaily.

Фото: РИА Новости

Как отметил пресс-секретарь израильского дипломатического ведомства Лиор Хаят, Гигин в прошлом отрицал Холокост, а также делал антисемитские заявления.

По оценке Министерства диаспоры за 2021 год, указанное лицо способствовало уничтожению еврейской памяти.

В завершении своего заявления, Хаят позволил себе странное высказывание: "оснований для назначения такого лица на должность директора Национальной библиотеке Белоруссии нет".