Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что структуры ООН плохо осведомлены о ситуации вокруг инцидента на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом она сообщил в своем Telegram-канале.
Реакция дипломата последовала в ответ на заявление пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса, который заявил, что обстоятельства разрушения ГЭС остаются неясными.
По мнению чиновника, после того, как будет проведено независимое расследование, ЧП на водохранилище можно будет назвать военным преступлением.
Захарова напомнила Лоуренсу, что киевский режим отказался от проведения международного расследования.
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