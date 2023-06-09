Старший советник американской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро поглумился над гибелью гражданина России в результате нападения акулы в Египте.
Чиновник опубликовал в своей социальной сети комментарий по поводу данной трагедии. Он заявил, что это лучшее, что он видел за сегодняшний день.
Подписчики Массаро призвали его не позориться. Его комментарий был охарактеризован как глупый, подлый и отвратительный. Также было замечено, что чиновник попросту не воспитан.
Напомним, ранее на египетском курорте Хургада погиб гражданин России. На него напала акула и съела его.
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