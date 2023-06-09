Пользователей возмутил Зеленский, который прячется от Путина, при этом обвиняя его в ЧП с Каховской ГЭС

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Пользователям Сети не понравилось, что украинский лидер Владимир Зеленский снова пытается обвинить Владимира Путина, на сей раз в подрыве Каховской ГЭС, но при этом боится появиться на Украине, уже больше месяца прячась в других странах.

Фото: news.yahoo.com

Ранее Зеленский заявил, что за разрушением Каховской ГЭС якобы стоит лично Путин.

Пользователи Twitter* посчитали такие обвинения в адрес РФ и Путина нелепыми, в то время как сам Зеленский "как всегда невиновен".

Комментаторы не сомневаются, что именно Зеленский взорвал плотину Каховской ГЭС, но пытается переложить свою вину на других.

"Ты взорвал плотину, ты сделал это, как и все другие террористические акты. Теперь ты продолжаешь врать, но во всем мире это уже понимают", — написал один из читателей.

Комментаторам показалось смешным, что Зеленский бросается своими обвинениями, старательно прячась от Путина в постоянных разъездах.

"А когда вы перестанете постоянно сбегать с Украины? Уже больше месяца это происходит. Вы все пытаетесь спрятаться от Путина", — заметил другой читатель.

В завершении они напомнили о коррумпированности Украины, и постоянной лжи и предательствах Зеленского, заметив, что такому человеку давно уже нельзя верить.

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