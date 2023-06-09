Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд в Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна закрыл границы для 58 граждан России, в том числе и патриарху. Кроме того, персонами нон-грата признаны девять человек, имеющие отношение к вынесению приговора по обвинению в государственной измене Владимиру Кара-Мурзе*.
Как отметили в дипломатическом ведомстве, патриарх Кирилл внесен в черный список в связи с его поддержкой специальной операции на Украине.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.
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