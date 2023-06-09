Киевские власти выразили своё недовольство тем, что западные спецслужбы не торопятся согласиться с версией Украины о подрыве Каховской ГЭС. Об этом сообщает The Guardian.
Авторы напомнили, что в Киеве виновником подрыва плотины электростанции называют Россию. При этом киевским властям очень не нравится, что американская, британская и другие западные разведки до сих пор молчат, не подтверждая сказанное Киевом.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня из-за ударов со стороны ВСУ. В результате большое количество населённых пунктов Херсонской области оказались затоплены, местных жителей эвакуируют.
В России обстрел Каховской ГЭС украинскими войсками назвали терактом, СК открыто соответствующее уголовное дело.
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