Исландия приняла решение приостановить работу своего дипломатического представительства в Москве с 1 августа 2023 года. Об этом сообщается в заявлении МИД страны.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данное решение не означает разрыв дипломатических отношений.
Кроме того, в министерстве иностранных дел Исландии потребовали ограничить работу российского посольства в Рейкьявике, а также понизить уровень дипломатического представительства.
Напомним, ранее в МИД РФ были вызваны послы Японии и Бельгии. Дипломатам был заявлен протест в связи с поставками вооружений киевскому режиму.
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