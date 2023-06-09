Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

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Исландия приняла решение приостановить работу своего дипломатического представительства в Москве с 1 августа 2023 года. Об этом сообщается в заявлении МИД страны.

Фото: pixabay.com

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данное решение не означает разрыв дипломатических отношений.

Кроме того, в министерстве иностранных дел Исландии потребовали ограничить работу российского посольства в Рейкьявике, а также понизить уровень дипломатического представительства.

Напомним, ранее в МИД РФ были вызваны послы Японии и Бельгии. Дипломатам был заявлен протест в связи с поставками вооружений киевскому режиму.