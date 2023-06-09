Разрушение Каховской ГЭС может стать причиной эскалации украинского конфликта. А не допустить такого развития событий Запад может только путём прекращения поставок вооружения Киеву. В этом убеждён научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй, изложивший свои доводы в материале для Global Times.
"С прошлого года в средствах массовой информации "предсказывали" взрыв на Каховской ГЭС. Спустя год то, что считалось "ложным пророчеством", сбылось", — говорится в статье.
Автор уверен, что подрыв Каховской ГЭС НАТО и США должны воспринять как серьёзное предупреждение. В их силах не допустить других похожих трагедий, однако это станет возможным только в том случае, если Запад перестанет поставлять Украине оружие.
Если же западное оружие будет беспрепятственно идти на Украину и дальше, не исключена авария на Запорожской АЭС, не говоря уже о рисках использования ядерного оружия, предупредил автор. Он уверен, что все участники конфликта должны сделать вывод из произошедшего и по возможности приблизить мирные переговоры.
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