Канцлер Германии Олаф Шольц совместно с президентом Польши Анджеем Дудой планируют провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Politico.
По данным источника издания, встреча запланирована на понедельник, 12 июня, в Париже.
Стороны обсудят вступление Украины в НАТО, а также гарантии безопасности, которые союзники могут дать киевскому режиму.
Напомним, ранее издание сообщало, что страны-члены НАТО не готовы дать Киеву гарантии безопасности, а также назвать сроки вступления страны в альянс.
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