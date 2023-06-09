Канцлер Германии и президент Польши отправятся в Париж на переговоры с Макроном

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Канцлер Германии Олаф Шольц совместно с президентом Польши Анджеем Дудой планируют провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Politico.

Фото: news2.ru

По данным источника издания, встреча запланирована на понедельник, 12 июня, в Париже.

Стороны обсудят вступление Украины в НАТО, а также гарантии безопасности, которые союзники могут дать киевскому режиму.

Напомним, ранее издание сообщало, что страны-члены НАТО не готовы дать Киеву гарантии безопасности, а также назвать сроки вступления страны в альянс.