РИА Новости назвало страны НАТО, которые могут вторгнуться на Украину

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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые члены альянса введут войска на Украину "для непосредственной помощи ВСУ". По его мнению, Польша станет первой страной, которая решится на это, а за Варшавой последуют страны Балтии.

Фото: discover24.ru

Политологи убеждены, что заявление Расмуссена о прямом вмешательстве НАТО в конфликт на Украине является тревожным сигналом для Москвы. Аналитик Владимир Оленченко полагает, что экс-генсек озвучивает планы Вашингтона, поскольку именно США заинтересованы в сближении Украины и НАТО.

"Логика простая: если европейцы не хотят полномасштабного конфликта с Россией, лучше помочь Киеву сейчас", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Польша и Прибалтика выступают в качестве инструментов американского влияния. Если НАТО решит отправить войска на Украину, то страны получат соответствующие указания от Вашингтона. Однако этот шаг неприемлем для России, так как риски начала Третье мировой войны существенно возрастут.

"Польша и прибалтийские государства — не субъекты мировой политики, Вашингтон и Брюссель могут пустить их в расход, как сейчас происходит с Украиной. Если это произойдёт, всерьёз встанет вопрос и о применении ядерного оружия", — предупредил Оленченко.