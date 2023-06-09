Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщили в пресс-службе спортивной организации.
Стороны обсудили вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2024 года.
Ранее, в феврале 2023 года, Макрон заявлял, что решение по данной проблеме будет принято летом.
В ходе разговора, который прошел в Елисейском дворце, Бах поблагодарил французского лидера за слова о том, что спорт должен быть отделен от политики.
Макрон, со своей стороны, заявил, что Франция поддержит решение МОК об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.
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