Макрон и глава МОК обсудили участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщили в пресс-службе спортивной организации.

Стороны обсудили вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее, в феврале 2023 года, Макрон заявлял, что решение по данной проблеме будет принято летом.

В ходе разговора, который прошел в Елисейском дворце, Бах поблагодарил французского лидера за слова о том, что спорт должен быть отделен от политики.

Макрон, со своей стороны, заявил, что Франция поддержит решение МОК об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.