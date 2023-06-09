Вашингтон не удивлён большими потерями украинских сил в ходе конфликта и ожидал подобное развитие сценария, заявил представитель Белого дома США Джон Кирби.
Не было неожиданностью и то, что ВСУ потеряют огромное количество западной техники.
"Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку", — заявил Кирби CNN.
Как уточнил представитель Белого дома, поддержку Киев получит не только от Вашингтона, но и от 50 партнёров США. Кирби подчеркнул, что американские власти делают всё, чтобы обеспечить Украину всем необходимым.
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