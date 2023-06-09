В Киеве в парке имени Шевченко ограбили атташе американского посольства. Как рассказал сам пострадавший, у него забрали деньги и смартфон.
"В полицию Киева обратился атташе посольства Соединённых Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко", — сообщил украинский портал Vesti.ua.
У атташе украли IPhone 12, банковские карты и наличные деньги — 400 долларов США. Впрочем, другие источники издания сообщили, что никто его не грабил, а американский представитель был пьян и забыл вещи в злачном заведении.
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