Vesti.ua: посреди Киева ограбили пьяного атташе посольства США

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В Киеве в парке имени Шевченко ограбили атташе американского посольства. Как рассказал сам пострадавший, у него забрали деньги и смартфон.

Фото: ya.ru

"В полицию Киева обратился атташе посольства Соединённых Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко", — сообщил украинский портал Vesti.ua.

У атташе украли IPhone 12, банковские карты и наличные деньги — 400 долларов США. Впрочем, другие источники издания сообщили, что никто его не грабил, а американский представитель был пьян и забыл вещи в злачном заведении.