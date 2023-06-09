AP News: ЕС устал "от солидарности" с украинскими беженцами

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Европейские страны устали выражать солидарность украинским беженцам, заявили американские аналитики. По их мнению, поддержка почти четырёх миллионов человек даётся Евросоюзу непросто.

Фото: https://www.n-tv.de/politik/Demonstranten-gehen-auf-Greifswalds-Buergermeister-los-article23948908.html

При этом аналитики отметили, что европейские страны не могут перестать содержать беженцев из Незалежной.

"В специальном отчёте говорится, что-то, что мы могли бы назвать "усталостью от солидарности", начинает проявляться в некоторых государствах-членах", — цитирует Associated Press комиссара ЕС по внутренним делам Илву Йоханссон.

По её словам, усталость нарастает особенно стремительно среди уязвимых слоёв населения.