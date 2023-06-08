Генерал Бен Ходжес заявил о готовности ВСУ убить или пленить всех россиян в Крыму

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-главнокомандующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что боевики украинской армии готовы убивать или брать в плен всех россиян, которых проживают в Крыму, для захвата полуострова.

Фото: Телеграм-канал Алексея Арестовича

Он подчеркнул, что Крым является стратегической целью киевского руководства, и захват региона имеет решающее значение для Украины.

"Если они смогут сделать это путём вывода россиян без единого выстрела — хорошо. Если им придётся убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают", — указал Ходжес в статье для британской газеты Telegraph.

Генерал отметил, что в случае перехода Крыма под контроль Незалежной ВСУ смогут "вытеснить" российский флот из центральной и западной частей Чёрного моря, в результате чего будет открыт доступ из Одессы к мировым торговым путям.