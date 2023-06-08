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NetEase: прогноз Путина о России вызывает интерес и замешательство на Западе

1:00
Мир

Прогноз Владимира Путина о росте ВВП России на 1-2% вызвал интерес и замешательство на Западе, поскольку он противоречит предсказаниям западных экспертов о крахе российской экономики в результате санкций.

NetEase: прогноз Путина о России вызывает интерес и замешательство на Западе
Фото: РИА Новости

Китайские экономические обозреватели NetEase подчеркивают, что прогноз Путина оказался важным, особенно в свете признания Евростатом рецессии в еврозоне.

Путин отмечает, что в условиях санкций и глобального экономического спада самодостаточность является ключевым фактором для роста экономики России. Он призывает к развитию технологического и финансового суверенитета, укреплению связей и оптимизации логистических маршрутов.

Китайские обозреватели также отмечают, что Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,2%. Эти прогнозы вызывают вопросы у европейских стран о целесообразности санкций против России.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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