Прогноз Владимира Путина о росте ВВП России на 1-2% вызвал интерес и замешательство на Западе, поскольку он противоречит предсказаниям западных экспертов о крахе российской экономики в результате санкций.
Китайские экономические обозреватели NetEase подчеркивают, что прогноз Путина оказался важным, особенно в свете признания Евростатом рецессии в еврозоне.
Путин отмечает, что в условиях санкций и глобального экономического спада самодостаточность является ключевым фактором для роста экономики России. Он призывает к развитию технологического и финансового суверенитета, укреплению связей и оптимизации логистических маршрутов.
Китайские обозреватели также отмечают, что Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,2%. Эти прогнозы вызывают вопросы у европейских стран о целесообразности санкций против России.
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