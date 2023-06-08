Анна Ван Денски: уловка генсека НАТО Столтенберга вызвала тревогу и беспокойство в Киеве

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Украинские власти ощущают тревогу и беспокойство вследствие последних событий, связанных с НАТО, утверждает известный журналист Анна Ван Денски.

Фото: ursa-tm.ru

По мнению журналистки, разрушение Каховской ГЭС, произошедшее 6 июня, и последующее наводнение в Херсонской области вызвали панику среди украинских властей.

Сразу после инцидента Киев обвинил Россию во взрыве дамбы, но США воздержались от формулирования определенной позиции. Пентагон заявил, что у них нет достаточных данных для определения ответственных за подрыв.

Анна Ван Денски отмечает, что для того, чтобы понять произошедшее, необходимо рассмотреть события в контексте текущей ситуации. Конфликт между Россией и НАТО возник из-за расширения альянса, на что Россия негативно реагирует. Украина получила возможность присоединиться к НАТО в 2008 году, однако она не приблизилась к фактическому вступлению, и иллюзия открытой двери до сих пор существует. Поставки оружия и военная помощь союзников НАТО не обеспечивают юридических гарантий или явного пути для присоединения Украины.

"То, что говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг — это дипломатические уловки. Он заявляет, что, поставляя оружие Украине, тренируя её военных, союзники по НАТО приближают Украину к своим стандартам. Таким образом они приближают её к Альянсу. Но это не так", — уверена Ван Денски.

Это вызывает панику у украинской верхушки. Они осознают, что в любой момент внимание США может переключиться на Тихоокеанский регион, и текущая поддержка прекратиться.

Сейчас всю государственную машину Украины содержит Евросоюз. Зарплаты госслужащих, учителей, военных и медицинских работников оплачиваются за счёт помощи от Запада. В то же время украинские чиновники, которые являются бенефициарами конфликта, ведут роскошный образ жизни. Они часто путешествуют за границу и не страдают от ограничений. Однако нет гарантий, что такая поддержка будет продолжаться в будущем.

По мнению журналиста, в Киеве стремятся получить членство в НАТО, чтобы закрепить своё положение бенефициаров на более длительный срок. Они ощущают агонию и панику, так как осознают, что США в конечном счёте могут оставить Украину, как это произошло с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном. Возможно, в этой атмосфере паники украинские власти решились на уничтожение Каховской ГЭС.

Анна Ван Денски заключает, что ситуация вызывает агонию, и в ближайшем будущем мы можем ожидать эксцентричных действий со стороны украинских властей.