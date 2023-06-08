People's World: США и НАТО готовят крупнейшую в истории провокацию у Калининграда

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Американский журналист Джон Войчик утверждает, что США и их союзники в НАТО готовят крупнейшую в истории провокацию в отношении России.

Фото: tripterator.ru

По его словам, НАТО планирует провести масштабные военные учения в европейском воздушном пространстве, имитируя размах воздушного сражения, охватывающего значительную часть Европы. Он также отмечает, что эти манёвры нацелены на Россию.

В рамках учений, в которых примут участие 10 тыс. военнослужащих из 25 стран, Соединённые Штаты планируют отправить две тыс. военных Национальной гвардии и задействовать более 100 из 250 истребителей и бомбардировщиков. Джон Войчик считает, что проведение таких масштабных военных учений вызывает вопросы, особенно в свете поиска мировыми лидерами возможностей снизить геополитическую напряжённость в связи с украинским конфликтом.

Представители НАТО также явно хотят произвести впечатление на своих конкурентов с помощью этих манёвров. Посол США в Германии Эми Гутманн не скрывает, что эти учения направлены против России. Тем не менее она не говорит, каким образом эти действия могут способствовать урегулированию украинского кризиса. Кроме того, Япония была приглашена принять участие в манёврах, что, по мнению автора, может ещё больше дестабилизировать обстановку в мире.

Одна из главных проблем этих учений состоит в том, что проводить их собираются неподалеку от Калининграда. Этот эксклав, находящийся на берегу Балтийского моря, является стратегически важным участком и предметом интереса западных стран. В связи с этим возникает потенциально опасная ситуация, так как любая неосторожность может привести к эскалации украинского конфликта.