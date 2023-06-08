Американский генерал назвал Россию сверхдержавой

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в мире существуют три сверхдержавы. Об этом он сообщил выступая перед выпускниками Национального университета обороны.

Фото: Shutterstock

По мнению генерала, все более очевидным становится тот факт, что мир приобретает многополярные черты. Существуют как минимум три сверхдержавы — США, Россия и Китай.

Милли напомнил, что во времена холодной войны существовали две сверхдержавы — Советский Союз и США. После распада СССР, осталась одна, но теперь все изменилось.

Так как три сверхдержавы — это намного сложнее, чем две, то следует ожидать в ближайшие десятилетия очень серьезных вызовов. Кроме того, ситуация осложняется тем, что многие региональные страны вскоре также смогут претендовать на статус сверхдержав.