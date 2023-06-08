Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в мире существуют три сверхдержавы. Об этом он сообщил выступая перед выпускниками Национального университета обороны.
По мнению генерала, все более очевидным становится тот факт, что мир приобретает многополярные черты. Существуют как минимум три сверхдержавы — США, Россия и Китай.
Милли напомнил, что во времена холодной войны существовали две сверхдержавы — Советский Союз и США. После распада СССР, осталась одна, но теперь все изменилось.
Так как три сверхдержавы — это намного сложнее, чем две, то следует ожидать в ближайшие десятилетия очень серьезных вызовов. Кроме того, ситуация осложняется тем, что многие региональные страны вскоре также смогут претендовать на статус сверхдержав.
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