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Кулеба нахамил в ответ на предложение Эрдогана по Каховской ГЭС

1:50
Мир

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в хамской манере прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о международном расследовании разрушения Каховской ГЭС.

Кулеба нахамил в ответ на предложение Эрдогана по Каховской ГЭС
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

По словам Кулебы, инициаторы расследований "просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость".

"Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", — цитирует Кулебу РИА "Новости".

В качестве примера он привёл произошедшее в прошлом году в неподконтрольной Киеву Еленовке, где в результате обстрела погибли украинские пленные. По словам Кулебы, Киев разрешил ООН прислать миссию, но она так и не добралась до населённого пункта.

Отметим, что тогда собранные данные указывали на то, что обстрел вёлся с украинской стороны.

Накануне президент Турции предложил создать международную комиссию с участием экспертов из его страны, а также России, ООН и Турции. Впрочем, судя по комментариям из Киева, мало оснований полагать, что такая комиссия будет создана.

Вообще же, хамские выпады украинских политиков и чиновников — это, можно сказать, их фирменная черта. Особенно преуспел на этом поприще бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который оскорбил даже канцлера Олафа Шольца.

Должного отпора со стороны западных политиков подобные хамские выпады не получают, что только провоцирует украинских деятелей на новые выходки.

Впрочем, того же Мельника недавно назначили послом в Бразилию. И вот там он едва ли будет вести себя столь же вольготно, как и в Германии.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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