Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил, что альянс может ввести польские войска на Украину. О том, что Польша планирует увеличить численность своей армии в два раза до 300 тысяч человек, в СМИ говорят давно.
"Я не могу исключить возможности, что Польша в этом контексте вовлечётся ещё сильнее на национальном уровне, а за ней последуют балтийские страны — вполне возможно, включая вариант с отправкой войск на поле боя", — сказал он.
Начавшееся контрнаступление ВСУ становится решающим. Если оно окажется провальным, то вариант "с отправкой войск на поле боя" будет реальным, пишет "МК". Запад при этом дал понять, что в случае успеха Киева военная поддержка Украины продолжится. Автор материала считает, что вооружённый конфликт России со странами НАТО становится неизбежным.
"На этом закончится СВО и начнётся война. И если она не пойдет дальше раздела Украины, значит, миру очень повезёт", — заключил журналист.
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