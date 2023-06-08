Тяжёлые бои в Запорожской области, о которых информируют украинские военные, — это и есть начавшееся контрнаступление Киева. Об этом сообщает газета Washington Post.
"Это тяжело для нас и для них (ВС РФ). Вооружённые силы наступают. Но не так быстро, как мы хотели", — приводит издание слова члена бригады, принимающей участие в боях на этом направлении.
Представители ВСУ уточнили, что в ночь на 8 июня в рамках объявленных наступательных действий они активизировали нанесение ударов в юго-восточных областях страны.
Ранее о начавшемся наступлении ВСУ в Запорожской области проинформировал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По словам политика, прорвать оборону ВСУ не удалось, при этом потери они понесли огромные.
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