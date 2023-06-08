Латвийский режиссёр Жаклин Циновска приехала на Украину и осталась без денег

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Латвийский режиссёр Жаклин Циновска отправилась на Украину, чтобы снять документальный фильм про "героические подвиги" ВСУ. Однако она осталась без денег и помощи в чужой стране.

Фото: By Pallanuotovivo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73574621

Власти Латвии не намерены выделять средства на съёмки, а президент Владимир Зеленский слишком озадачен контрнаступлением.

"Я здесь, на Украине, осталась без средств. Спонсоры только обещают и обещают. Изучают мой фильм, удивляются, а денег, увы, нет!" — цитирует жалобы режиссёра argumenti.ru.