Латвийский режиссёр Жаклин Циновска отправилась на Украину, чтобы снять документальный фильм про "героические подвиги" ВСУ. Однако она осталась без денег и помощи в чужой стране.
Власти Латвии не намерены выделять средства на съёмки, а президент Владимир Зеленский слишком озадачен контрнаступлением.
"Я здесь, на Украине, осталась без средств. Спонсоры только обещают и обещают. Изучают мой фильм, удивляются, а денег, увы, нет!" — цитирует жалобы режиссёра argumenti.ru.
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