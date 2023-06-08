The Daily Reckoning: экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что США совершили большую глупость с золотом РФ

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Американский финансовый эксперт и экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс назвал "глупостью" действия США в отношении российского золота. Об этом сообщает издание The Daily Reckoning.

Фото: Fotodom.ru/DP

Недавно США ввели ограничения в отношении крупнейших российских производителей золота в рамках новых антироссийских санкций.

Рикардс считает, что такие действия американских политиков неэффективны и лишены смысла, особенно учитывая особенности золота. Золото, будучи химическим элементом, может быть расплавлено и переплавлено в обычные слитки, не поддающиеся отслеживанию. Это позволяет тайно перевозить и продавать золото по всему миру без возможности его контроля и помех.

Джеймс Рикардс подчёркивает, что сколько не плавь, но золото остается золотом. Оно может быть доставлено в любую страну. Таким образом, санкции США в отношении золота не окажут влияния на Россию. Это лишний пример того, что Запад проигрывает финансовое противостояние с Москвой, по мнению эксперта.