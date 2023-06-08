National Interest: РФ и НАТО могут превратить Украину в "новый Уругвай"

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Научный сотрудник Института мира и дипломатии Кристофер Мотт в статье для The National Interest заявил, что РФ и НАТО могут превратить Украину в "новый Уругвай".

Фото: artfile.ru

Эксперт указывает на необходимость создания буферных зон — независимых государств, которые разделяют две могущественные силы и не присоединяются ни к одной из них.

Украина может стать такой буферной зоной, что давно предлагает Россия. Однако Запад не проявлял готовности к такому сценарию, несмотря на потенциальные выгоды для НАТО. В статье подчёркивается, что альянс не может оставить страну, которая стремится присоединиться к НАТО, даже несмотря на то, что отказ Украине помог бы избежать новых потенциальных конфликтов с Россией. Это привело к серьёзному конфликту на Украине, который можно было бы избежать. Автор статьи призывает дипломатов серьёзнее рассмотреть концепцию буферных государств.

Мотт также приводит примеры успешных буферных государств в истории. Например, Непал и Австрия, которые помогли смягчить напряжённость между великими державами. Опыт Уругвая указывает на успешное преобразование от нестабильности к долгосрочному успеху благодаря усталости от войны и стремлению к миру. Автор статьи заключает, что история буферных государств может быть и не всегда является универсальным решением для каждого конфликта, но этот опыт необходимо учитывать.