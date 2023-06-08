В Италии отменили концерт пианистки, поддерживающей Донбасс

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В Италии отменили концерт пианистки Валентины Лисицы, которая должна была выступить на музыкальном фестивали в городе Леричи. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фото: архив

Мероприятие было запланировано на 22 июля. Концерт был исключен из программы по просьбе главы города Леонардо Паолетти. Причина не уточняется.

Вероятным поводом для отмены выступления стала поддержка пианисткой России и Донбасса.

Лисица родилась в Киеве, в 1991 году переехала в Соединенные Штаты. Начиная с 2015 года приезжает в Донецк с концертами, а в 2021 году получила паспорт ДНР. В честь Дня Победы выступила в Мариуполе в 2022 году.