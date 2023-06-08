В Италии отменили концерт пианистки Валентины Лисицы, которая должна была выступить на музыкальном фестивали в городе Леричи. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Мероприятие было запланировано на 22 июля. Концерт был исключен из программы по просьбе главы города Леонардо Паолетти. Причина не уточняется.
Вероятным поводом для отмены выступления стала поддержка пианисткой России и Донбасса.
Лисица родилась в Киеве, в 1991 году переехала в Соединенные Штаты. Начиная с 2015 года приезжает в Донецк с концертами, а в 2021 году получила паспорт ДНР. В честь Дня Победы выступила в Мариуполе в 2022 году.
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