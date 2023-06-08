МК: Кнутов заявил, что немецкий ЗРК IRIS-T превратился в металлолом на Украине

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Накануне российские войска нанесли удар по радиолокационной станции немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T. Дрону-камикадзе "Ланцет" удалось "размотать" самую важную часть системы. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что теперь фантастически дорогой ЗРК немецкого производства (примерная стоимость составляет 140 миллионов долларов. — Прим. ред.) превратился в груду металлолома.

Фото: topwar.ru

Боевики ВСУ разместили IRIS-T слишком близко к линии боевого соприкосновения, поэтому нанести удар по "жирной" цели не составило труда, отметил эксперт.

"Была повреждена станция наведения ракет, это самое главное, что есть в комплексе. Мы сосредоточились на уничтожении систем ПВО, которые страны НАТО поставили Украине", — указал Кнутов в беседе с "МК".

На данный момент российская армия поражает именно эти комплексы, чтобы освободить путь крылатым ракетам и дронам. Тогда ВКС РФ смогут уничтожать основные цели, которые расположены в центре Незалежной, сообщил эксперт.