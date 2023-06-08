InfoBrics: на Западе только сейчас осознали тактику Суровикина — триумф ВСУ оказался ложным

В статье для издания InfoBrics бразильский политолог Лукас Лейрос заявил, что на Западе только сейчас осознали тактическую победу Сергея Суровикина. Провозглашенная "победа" Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась фарсом, отмечает автор.

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На днях боевики ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС, вызвав масштабное наводнение на берегах реки Днепр и вынудив тысячи жителей к срочной эвакуации. Авария привела к угрозе сохранности Запорожской атомной электростанции, контролируемой Россией. Также заявляется о возможном снижении уровня воды в Северо-Крымском канале, который обеспечивает водоснабжение Крыма. Политолог утверждает, что эти обстоятельства однозначно указывают на тех, кто стоит за разрушением плотины.

В статье говорится о постоянной террористической тактике, применяемой Украиной, которая сосредоточивает свои удары на гражданских и демилитаризованных районах вне зоны военных действий. Лейрос уверен, что у этих действий есть единственная цель — дестабилизация регионов. Автор отмечает, что Украина заинтересована в возникновении ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. Киев, по его мнению, желает спровоцировать гуманитарный кризис в Крыму путём нарушения водоснабжения.

Несмотря на это, украинские власти всё же обвинили Россию в произошедшем. Политолог отмечает, что Владимир Зеленский не представил ни одного доказательства в подтверждение своих слов. Однако он всё же категорически заявил, что "это ещё одно военное преступление России". Однако только в прошлом году украинские военные признавали, что наносили удары ракетами HIMARS по одному из шлюзов плотины. Генерал-майор Андрей Ковальчук даже хвастался этим "достижением" в интервью изданию Washington Post.

Лейрос подчёркивает, что Россия уже тогда была осведомлена о планах Киева. Именно поэтому генерал Сергей Суровикин, ставший командующим войсками в зоне СВО, принял стратегически обоснованное решение перебросить армию из Херсона, чтобы избежать возможной ловушки.

В статье указывается на то, что Запад ранее сообщал об этом событии как о "поражении России" и "украинском контрнаступлении". Однако на самом деле целью этих действий было предотвращение потерь со стороны ВС РФ.

Политолог подчёркивает, что украинские власти вновь продемонстрировали свою террористическую сущность. Учитывая поддержку со стороны Запада, автор считает его соучастником преступления, совершенного Киевом.