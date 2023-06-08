Президент Белоруссии Лукашенко: США стремятся к расчленению Европы с целью господства над ней

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Власти Соединённых Штатов активно стремятся к расчленению Европы с целью господства над ней, следует из заявления белорусского лидера Александра Лукашенко.

Фото: РИА Новости

Говоря об украинском конфликте, Лукашенко акцентировал внимание на том, что причина его намного глубже, нежели Украина.

"США сейчас давят на Европу и хотят расчленить её, — подчеркнул президент Белоруссии. — Им надо этот котёл заварить, чтобы тут господствовать".

Антироссийские санкции Вашингтона из инструмента принуждения к безопасности и миру стали комплексной угрозой, отличающейся глобальным масштабом, отметил политик. Жители многих регионов обречены на холод, голод и нищету, резюмировал Лукашенко.