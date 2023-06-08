Власти Соединённых Штатов активно стремятся к расчленению Европы с целью господства над ней, следует из заявления белорусского лидера Александра Лукашенко.
Говоря об украинском конфликте, Лукашенко акцентировал внимание на том, что причина его намного глубже, нежели Украина.
"США сейчас давят на Европу и хотят расчленить её, — подчеркнул президент Белоруссии. — Им надо этот котёл заварить, чтобы тут господствовать".
Антироссийские санкции Вашингтона из инструмента принуждения к безопасности и миру стали комплексной угрозой, отличающейся глобальным масштабом, отметил политик. Жители многих регионов обречены на холод, голод и нищету, резюмировал Лукашенко.
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