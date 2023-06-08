Журналист Юрий Подоляка: военкомы на Украине стали очень богатыми людьми

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Украинские военкомы стали очень богатыми людьми на фоне проводимой в стране мобилизации, ведь им готовы платить огромные деньги, чтобы покинуть территорию государства, заявил журналист и блогер Юрий Подоляка.

Фото: https:// discover-ukraine.info

По его словам, на Украине отмечается снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. Как пояснил блогер, Киев опасается дефицита живой силы и проблем с комплектованием новых бригад. Он добавил, что на этом фоне большое количество украинцев уезжают из страны за деньги.

"За каждого освобождённого от страха человека, который платит индульгенцию на выезд за рубеж, военком получает довольно круглую сумму — несколько тысяч долларов", — сказал Подоляка в интервью Телеканалу "360".

Ранее обозреватели Interia проинформировали, что мужчины на Украине подделывают свидетельства о смерти своих жён ради побега из страны в качестве родителей-одиночек.