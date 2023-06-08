Политолог Гусев: НАТО вряд ли введёт свои войска на территорию Украины

Государства НАТО едва ли примут решение о введении своих войск на Украину, следует из заявления политолога Александра Гусева. Эксперт аргументировал это тем, что члены альянса не желают прямого конфликта с Российской Федерацией, пишет РИА Новости.

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Таким образом Гусев прокомментировал недавнее заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Он выразил мнение о том, что ряд стран Военного альянса в индивидуальном порядке могут направить свои войска на территорию Украины. По словам Расмуссена, такой сценарий возможен в случае, если в ходе саммита в Вильнюсе киевский режим не получит гарантии безопасности.