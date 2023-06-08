Состоявшая 7 июня встреча послов Евросоюза не принесла никакого результата: политики не смогли прийти к общей договорённости по проекту нового пакета санкций против России. Как сообщает газета Politico, ключевым вопросом для обсуждения стал подрыв Каховской ГЭС.
"Однако на встрече высших представителей ЕС в среду не было достигнуто никакой политической договорённости".
Ранее стали известны примерные даты согласования пакета санкций ЕС против России: министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл заявила, что утверждённые меры наказания для РФ будут известны к саммиту Евросоюза, который пройдёт 29-30 июня.
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