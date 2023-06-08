Лукашенко планирует встретиться с Путиным в ближайшее время

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в скором времени нацелен провести диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом президент сообщил в ходе встречи в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Фото: РБК

"В ближайшее время мы с президентом Российской Федерации встретимся".

Тема обсуждения и место встречи пока остаются засекреченными.

Ранее Лукашенко прокомментировал состояния общего энергетического рынка, сказав, что он является самым крупным вопросом в отношениях России и Белоруссии.