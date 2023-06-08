Белорусский лидер Александр Лукашенко в скором времени нацелен провести диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом президент сообщил в ходе встречи в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"В ближайшее время мы с президентом Российской Федерации встретимся".
Тема обсуждения и место встречи пока остаются засекреченными.
Ранее Лукашенко прокомментировал состояния общего энергетического рынка, сказав, что он является самым крупным вопросом в отношениях России и Белоруссии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.