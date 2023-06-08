Украина находится в составе европейской семьи, однако, стать полноправным членом Европейского союза она сможет только тогда, когда будет соответствовать всем критериям приёма. Корреспонденты Corriere della Sera пишут об этом со ссылкой на немецкого канцлера Олафа Шольца.
"Мы полны решимости поддерживать страну в процессе вступления в Евросоюз, — отметил канцлер Германии. — Всем очевидно, что приём в ЕС возможен только после соответствия всем критериям".
По словам Шольца, Евросоюзу в свою очередь тоже необходимо выполнять определённые задачи для принятия новых членов. Однако, какие именно задачи — немецкий политик не уточнил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.