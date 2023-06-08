Немецкий канцлер Шольц: Украина сможет войти в Евросоюз, когда будет соответствовать всем критериям

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Украина находится в составе европейской семьи, однако, стать полноправным членом Европейского союза она сможет только тогда, когда будет соответствовать всем критериям приёма. Корреспонденты Corriere della Sera пишут об этом со ссылкой на немецкого канцлера Олафа Шольца.

Фото: tvmovie.de

"Мы полны решимости поддерживать страну в процессе вступления в Евросоюз, — отметил канцлер Германии. — Всем очевидно, что приём в ЕС возможен только после соответствия всем критериям".

По словам Шольца, Евросоюзу в свою очередь тоже необходимо выполнять определённые задачи для принятия новых членов. Однако, какие именно задачи — немецкий политик не уточнил.