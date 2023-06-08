Жительница канадской провинции Коринея Стэнхоуп осматривала территорию рядом со своим домом в и заметила в лесу мёртвого оленя. Женщина решила установить фотоловушку, чтобы подловить дикую пуму или другого хищника, который придёт ночью на запах падали.
Однако вместо хищников в объектив камеры попали две полуголые женщины, которое начали делать с мёртвым оленем жуткие вещи. Спутанные чёрные волосы скрывали их лица, а на теле не было ничего, кроме странных повязок. "Ведьмы" сели около туши и начали есть её. Стэнхоуп убеждена, что они проводили сатанинский ритуал.
Коринея сильно испугалась, так как инцидент произошёл всего в двух минутах ходьбы от её дома. Теперь хозяйка ранчо опасается за безопасность своих лошадей, передаёт Fox9.
Пользователи социальных сетей были шокированы опубликованными кадрами и назвали странных женщин "демонами из ада".
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