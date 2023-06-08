РИА Новости: Украина в "нокауте", удары по Киеву открыли страшное

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Массированные удары по Киеву в ночь на 1 июня показали, что к отражению ракетных атак в украинской столице не готовы. Из-за закрытого бомбоубежища в одном из районов города погибли три человека, которые хотели спрятаться там во время воздушной тревоги. Ответственность за это президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко перекладывают друг на друга и, не думая о людях, делят власть. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Михаил Катков в своей авторской колонке.

Фото: https://cdn.oxu.az/uploads/W1siZiIsIjIwMTgvMTAvMTMvMDkvNTIvMzQvMDNmZWM3YmYtM2Y4Mi00NWY3LWJhOGYtOGM3MjVhMmVmOTBmLzZtU3R6X2Nyb3Blcl9ydS5qcGVnIl1d?sha=b2137475506f1ad3

Журналист подробно проанализировал всю историю подковёрной борьбы двух политиков. Он напомнил, что Кличко призывал весной прошлого года не выяснять отношения, а сплотиться для защиты украинской государственности. Но Зеленский за год почти всё местное самоуправление заменил на послушных своих ставленников.

А вот от Кличко избавиться оказалось не так просто. Подвернувшимся случаем Зеленский не преминул воспользоваться, он предположил, что история с закрытым бомбоубежищем может закончиться для киевского мэра нокаутом, так как такую халатность оправдать нельзя, отметил публицист.

По мнению украинского политолога Вадима Карасёва, избавиться без лишнего шума от Кличко не получится, поскольку он слишком авторитетен. А все заявления, в том числе президентское, имеют цель ослабить политическое влияние мэра и снизить его рейтинг как в Киеве, так и в масштабе Украины.

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